Украинский беспилотник детонировал у здания администрации Белгорода

Гладков: при детонации БПЛА у администрации Белгорода пострадали два человека
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Два человека пострадали в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата возле здания городской администрации в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

По словам главы региона, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Также Гладков заявил, что в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области складывается крайне тяжелая ситуация. По словам губернатора, накануне порядка 10 человек получили ранения, при этом три человека спасти не удалось.

До этого Гладков объяснил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) не сбивают беспилотники прямо на границе с Украиной из-за высоты их полета. По его словам, военнослужащие могут сбить дрон только в момент снижения, когда уже понятна его конечная цель.

Ранее в Минобороны раскрыли детали «преднамеренного» удара ВСУ по Крыму.

