Военный эксперт: есть лишь один способ прекратить атаки ВСУ на Крым

Военэксперт Литовкин: взятие под контроль ВС РФ Одессы исключит атаки на Крым
Inna Varenytsia/Reuters

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. По его мнению, жертвы среди мирного населения Киев нисколько не волнуют, поэтому противник продолжит наносить удары.

«Прекратить атаки на Крым можно только одним способом — освободив Николаевскую и Одесскую области. Пока эти территории находятся под контролем Киева, полуостров остается уязвимым для беспилотников, запускаемых с минимального расстояния», — считает эксперт.

Что касается «ответки», Вооруженные силы России действуют системно: «Мы наносим удары каждый Божий день», подчеркнул Литовкин.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь.

Также украинский дрон атаковал отель Luciano Wellness & SPA Foros во время проведения банкета.

Ранее очевидец рассказал, как дрон влетел в окно школы в Крыму.

