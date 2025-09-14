На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На украинской нефтебазе произошел взрыв

«Страна»: в Киевской области прогремел взрыв на нефтебазе
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрыв прогремел на нефтебазе, расположенной в Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«В Киевской области взорвалась нефтебаза», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале издания опубликовали кадры возгорания.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что результате массированного удара российской армии были поражены объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В ведомстве уточнили, что речь идет о военных объектах в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

7 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ. В ведомстве заявили, что на атакованных объектах собирали и хранили беспилотники дальнего действия. Удар был нанесен по позициями живой силы и техники противника в 149 районах.

Ранее на Украине заявили, что Россия совершенствует вооружение «комбинированных ударов».

