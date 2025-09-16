На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине начали готовиться к эвакуации южной части города Запорожья

Рогов: Киев готовит к эвакуации южную часть Запорожья из-за приближения ВС РФ
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о Коммунарском районе Запорожья. Рогов рассказал, что получил оперативную информацию о том, что руководство Украины отдало приказ сформировать специальные группы из сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Они должны будут провести эвакуацию населения, если из Киева поступит соответствующая команда.

«На сегодня от линии фронта до южной границы Запорожья по прямой — около 20 км», — подчеркнул общественный деятель.

15 сентября министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

За два дня до этого депутат Законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко рассказал, что бойцы ВС РФ постепенно берут в полуохват город Запорожье. При этом, продвигаясь вперед, российские военнослужащие придерживаются стратегии фронтальных ударов или котлов.

Ранее украинский генерал заявил, что ВС РФ подошли к Запорожью на расстояние удара FPV-дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами