На Украине начали готовиться к эвакуации южной части города Запорожья

Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о Коммунарском районе Запорожья. Рогов рассказал, что получил оперативную информацию о том, что руководство Украины отдало приказ сформировать специальные группы из сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Они должны будут провести эвакуацию населения, если из Киева поступит соответствующая команда.

«На сегодня от линии фронта до южной границы Запорожья по прямой — около 20 км», — подчеркнул общественный деятель.

15 сентября министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

За два дня до этого депутат Законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко рассказал, что бойцы ВС РФ постепенно берут в полуохват город Запорожье. При этом, продвигаясь вперед, российские военнослужащие придерживаются стратегии фронтальных ударов или котлов.

Ранее украинский генерал заявил, что ВС РФ подошли к Запорожью на расстояние удара FPV-дрона.