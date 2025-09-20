На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли комбинированный удар по Украине

SHOT: ВС России нанесли мощный комбинированный удар по объектам ВПК на Украине
true
true
true

Вооруженные силы (ВС) нанесли мощный комбинированный удар по территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Мощный комбинированный удар беспилотниками и крылатыми ракетами нанесен по Украине», — говорится в сообщении.

По данным канала, для массированного налета использовались не менее 50 беспилотников «Герань-2» и несколько десятков Х-101.

Журналисты отметили, что на данный момент известно о пожарах на промышленных предприятиях в результате атаки по Днепропетровску. Повреждения получили Южный машиностроительный завод и Полимермаш. Помимо этого, на территории региона наблюдаются перебои с электричеством.

Кроме того, взрывы прогремели в Николаеве. По информации канала, повреждения получило промышленное предприятие. Взрывы также прогремели в Киеве, Борисполе и Павлограде.

Журналисты добавили, что беспилотники были замечены в Одесской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого стало известно, что российские военнослужащие организовали первый полукотел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По данным журналистов, в него попали около 6000 украинских солдат.

Ранее ВСУ приготовили установки РСЗО для ударов по ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами