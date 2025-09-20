Российские военные нанесли комбинированный удар по Украине

SHOT: ВС России нанесли мощный комбинированный удар по объектам ВПК на Украине

Вооруженные силы (ВС) нанесли мощный комбинированный удар по территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Мощный комбинированный удар беспилотниками и крылатыми ракетами нанесен по Украине», — говорится в сообщении.

По данным канала, для массированного налета использовались не менее 50 беспилотников «Герань-2» и несколько десятков Х-101.

Журналисты отметили, что на данный момент известно о пожарах на промышленных предприятиях в результате атаки по Днепропетровску. Повреждения получили Южный машиностроительный завод и Полимермаш. Помимо этого, на территории региона наблюдаются перебои с электричеством.

Кроме того, взрывы прогремели в Николаеве. По информации канала, повреждения получило промышленное предприятие. Взрывы также прогремели в Киеве, Борисполе и Павлограде.

Журналисты добавили, что беспилотники были замечены в Одесской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого стало известно, что российские военнослужащие организовали первый полукотел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По данным журналистов, в него попали около 6000 украинских солдат.

Ранее ВСУ приготовили установки РСЗО для ударов по ДНР.