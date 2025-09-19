В Киеве прогремел взрыв после падения БПЛА

Мэр Кличко сообщил о взрыве и падении беспилотника в Киеве

В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в столице и Киевской области действует воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, в Соломенском районе города упал и взорвался беспилотник. На место выехали экстренные службы.

До этого взрывы прогремели в Павлограде на юго-востоке Украины. Воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее спецпосланник Трампа обвинил Россию в ударе по кабмину Украины.