Путин обратился к оружейникам в Перми

Президент России Владимир Путин заявил оружейникам в Перми, что вместе они будут делать страну независимой и суверенной. Об этом сообщает РИА Новости.

«И надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять вооруженные силы Российской Федерации на будущее. Будем делать делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи и вашей работы это невозможно», — сказал глава государства в ходе общения с работниками «Мотовилихинских заводов».

19 сентября Путин в День оружейника прибыл в Пермь с рабочей поездкой, где посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», производящее ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня

На предприятии Путина встретили первый вице-премьер Денис Мантуров, главы Минпромторга и Минфина России Антон Алиханов и Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков и директор АО «Специальное конструкторское бюро» Евгений Архипов.

Ранее Путин осмотрел выставку образцов военной техники.