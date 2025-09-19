Путин в День оружейника осмотрел выставку образцов военной техники в Перми

Путин осмотрел выставку образцов вооружения и военной техники в Перми

Президент России Владимир Путин на «Мотовилихинских заводах» в Перми осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники ко Дню оружейника. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Корреспондент агентства отметил, что основными направлениями выставки, которые представили главе государства, являются передовые реактивные системы залпового огня, а также самоходные и буксируемые артиллерийские установки.

Кроме того, российскому лидеру продемонстрировали артиллерийские заготовки для различных типов российских орудий. Также президенту показали беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

Отмечается, что особое внимание на экспозиции уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, которые позволяют обеспечить превосходство российской оборонной промышленности на мировом арене.

Путин прибыл в Пермь 19 сентября с рабочей поездкой. Российский лидер в рамках своей поездки посетил «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, кроме того, оно является единственным в России, которое занимается артиллерийским производством полного цикла.

