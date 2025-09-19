На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин в День оружейника осмотрел выставку образцов военной техники в Перми

Путин осмотрел выставку образцов вооружения и военной техники в Перми
true
true
true

Президент России Владимир Путин на «Мотовилихинских заводах» в Перми осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники ко Дню оружейника. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Корреспондент агентства отметил, что основными направлениями выставки, которые представили главе государства, являются передовые реактивные системы залпового огня, а также самоходные и буксируемые артиллерийские установки.

Кроме того, российскому лидеру продемонстрировали артиллерийские заготовки для различных типов российских орудий. Также президенту показали беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

Отмечается, что особое внимание на экспозиции уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, которые позволяют обеспечить превосходство российской оборонной промышленности на мировом арене.

Путин прибыл в Пермь 19 сентября с рабочей поездкой. Российский лидер в рамках своей поездки посетил «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, кроме того, оно является единственным в России, которое занимается артиллерийским производством полного цикла.

Ранее Путин назвал цель военных учений «Запад».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами