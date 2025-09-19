Слуцкий рассказал Путину о поездке в «Хилокское гетто», где проживают мигранты

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече руководителей думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о своей поездке в так называемое «Хилокское гетто» в Новосибирске, где проживают мигранты. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Слуцкого, одной из главных тем, которая вызывает обеспокоенность у граждан, остается миграция. Он рассказал, что за последние недели посетил 17 регионов, в том числе Новосибирск, где вместе с коллегами принял участие в открытии станции метро «Спортивная», строительство которой велось почти полвека. По его словам, значительный вклад в реализацию проекта внесли полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и команда губернатора.

«Но вместе с тем мы выехали в так называемое, извините, так оно называется, жители так назвали, «Хилокское гетто». Это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение», — сказал Слуцкий.

Парламентарий также сообщил президенту, что ряд законопроектов ЛДПР, направленных на упорядочение миграционных процессов, уже принят. Он также предложил фракциям Госдумы поддержать инициативу о запрете въезда в Россию для семей мигрантов, не имеющих российского гражданства.

18 сентября в Ново-Огарево состоялась встреча Путина с руководителями парламентских фракций Государственной думы.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков, на встрече присутствовали Владимир Васильев (лидер фракции «Единая Россия»), Геннадий Зюганов (лидер фракции КПРФ), Леонид Слуцкий (лидер фракции ЛДПР), Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев (лидер фракции «Новые люди»). После общей встречи Путин планировал провести отдельные переговоры с каждым из руководителей фракций.

В ходе встречи Путин в числе прочего отметил, что власти на федеральном и региональном уровнях не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует.

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам.