На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий рассказал Путину о поездке в «Хилокское гетто», где проживают мигранты

Слуцкий рассказал Путину о визите в «Хилокское гетто» в Новосибирске
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече руководителей думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о своей поездке в так называемое «Хилокское гетто» в Новосибирске, где проживают мигранты. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Слуцкого, одной из главных тем, которая вызывает обеспокоенность у граждан, остается миграция. Он рассказал, что за последние недели посетил 17 регионов, в том числе Новосибирск, где вместе с коллегами принял участие в открытии станции метро «Спортивная», строительство которой велось почти полвека. По его словам, значительный вклад в реализацию проекта внесли полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и команда губернатора.

«Но вместе с тем мы выехали в так называемое, извините, так оно называется, жители так назвали, «Хилокское гетто». Это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение», — сказал Слуцкий.

Парламентарий также сообщил президенту, что ряд законопроектов ЛДПР, направленных на упорядочение миграционных процессов, уже принят. Он также предложил фракциям Госдумы поддержать инициативу о запрете въезда в Россию для семей мигрантов, не имеющих российского гражданства.

18 сентября в Ново-Огарево состоялась встреча Путина с руководителями парламентских фракций Государственной думы.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков, на встрече присутствовали Владимир Васильев (лидер фракции «Единая Россия»), Геннадий Зюганов (лидер фракции КПРФ), Леонид Слуцкий (лидер фракции ЛДПР), Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев (лидер фракции «Новые люди»). После общей встречи Путин планировал провести отдельные переговоры с каждым из руководителей фракций.

В ходе встречи Путин в числе прочего отметил, что власти на федеральном и региональном уровнях не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует.

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами