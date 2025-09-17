Путин отметил действия гвардейских полков на СВО

Путин отметил действия двух гвардейских полков в зоне СВО

Президент России Владимир Путин отметил работу командования и личного состава 91-го гвардейского саперного и 31 гвардейского инженерно-саперного полков ВС РФ. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Полкам присвоили почетное звание «гвардейский». Президент отметил смелость и решительность бойцов во время выполнения задач в зоне СВО.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в сообщении.

До этого Путин сообщил, что в российско-белорусских учениях «Запад-2025» приняли участие 100 тысяч военных. Мероприятия прохододили на 41 полигоне, задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники.

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Ранее Путин назвал Москву крепким тылом для российских войск.