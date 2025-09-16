Названо число военных, участвующих в учениях «Запад-2025»

Путин: в учениях РФ и Белоруссии Запад-2025 участвуют 100 тысяч военных

В российско-белорусских учениях «Запад-2025» участвуют 100 тысяч военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин, прибывший на полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проходит основной этап, пишет «Интерфакс».

Мероприятия проходят на 41 полигоне, задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники.

По словам российского лидера, цель учений «Запад» направлена на защиту Союзного государства от любой агрессии.

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

