Начались совместные военные учения Белоруссии и России

Начались совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
По данным пресс-службы, данные учения являются финальным этапом совместной подготовки военнослужащих двух стран в 2025 году. По словам специалистов, главными целями учений являются улучшение навыков командования, уровня взаимодействия региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении общих задач по сохранению мира.
Во время учений солдаты России и Белоруссии планируют отработать план действий военных в случае локализации агрессии против Союзного государства, а также различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки.
В ходе первого этапа будут проведены работы по отработке управления воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства. Второй этап предполагает управление солдатами при восстановлении территориальной целостности, разгроме противоборствующей стороны, в том числе с участием группы сил дружественных государств.
Для отработки совместных действий с союзниками на учения были приглашены воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других стран.
Основные действия в рамках учений будут проводиться на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
5 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика примет «особые меры» в отношении Минска из-за учений с Россией. Варшава считает эти учения тренировкой нападения на Польшу, в связи с этим она решила закрыть границы с Белоруссией.
Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.