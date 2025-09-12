На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Начались совместные военные учения Белоруссии и России

Стартовали учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025»
Начались совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным пресс-службы, данные учения являются финальным этапом совместной подготовки военнослужащих двух стран в 2025 году. По словам специалистов, главными целями учений являются улучшение навыков командования, уровня взаимодействия региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении общих задач по сохранению мира.

Во время учений солдаты России и Белоруссии планируют отработать план действий военных в случае локализации агрессии против Союзного государства, а также различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки.

В ходе первого этапа будут проведены работы по отработке управления воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства. Второй этап предполагает управление солдатами при восстановлении территориальной целостности, разгроме противоборствующей стороны, в том числе с участием группы сил дружественных государств.

Для отработки совместных действий с союзниками на учения были приглашены воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других стран.

Основные действия в рамках учений будут проводиться на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

5 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика примет «особые меры» в отношении Минска из-за учений с Россией. Варшава считает эти учения тренировкой нападения на Польшу, в связи с этим она решила закрыть границы с Белоруссией.

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.

