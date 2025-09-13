Путин назвал Москву крепким тылом для российских войск

Москва в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине стала крепким тылом для российских войск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в концертном зале «Зарядье» по случаю Дня города в столице, передает сайт Кремля.

«Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой. И как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодня выпуск критически важной продукции для фронта обеспечивают более 500 предприятий из Москвы. Кроме того, как отметил российский лидер, раненые военнослужащие проходят лечение в столичных больницах. При этом московские врачи, работники спецслужб, строители и управленцы ежедневно оказывают помощь жителям новых регионов, подчеркнул президент.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября. На десятках площадок за выходные пройдут более 130 мероприятий — от технологического фестиваля на ВДНХ и патриотического на Поклонной горе до концертов Клавы Коки и Юрия Башмета. По прогнозам синоптиков, погода в эти дни порадует теплом — ожидается около +20 градусов. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что в Москве много денег, но их всегда не хватает.