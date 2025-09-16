В сирийской столице прозвучали мощные взрывы

В столице Сирии произошли взрывы большой силы. Об этом, ссылаясь на местные источники, сообщает иранское информационное агентство Fars.

По имеющейся информации, причиной взрывов стали удары по Дамаску самолетов Военно-воздушных сил Израиля.

9 сентября сообщалось, что Израиль нанес удар по казарме сирийских войск к северу от Латакии.

6 сентября стало известно, что механизированный патруль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистил от радикалов населенные пункты Бир-Аджам и Брейга на юге Сирии.

В середине августа сирийские власти попросили Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля. До смены власти в Сирии российские патрули сдерживали проиранские группировки, что частично соответствовало интересам Израиля.

