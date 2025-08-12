На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сирия просит Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля

«Ъ»: Сирия готова вернуть южные районы страны под российский контроль
close
Михаил Алаеддин/РИА «Новости»

Переходное правительство Сирии обратилось к России с просьбой возобновить патрулирование военной полиции в южных провинциях страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах сирийского МИДа в Москве.

Инициатива направлена на сдерживание Израиля, занявшего часть южных районов Сирии в декабре 2024 года под предлогом создания «буферной зоны». По мнению Дамаска, присутствие РФ снизит интенсивность израильских операций. Уже зафиксировано возвращение российских патрулей на северо-восток — в районе Эль-Камышлы после визита сирийского министра иностранных дел.

«Россия способна препятствовать вмешательству Израиля и одновременно урегулировать диалог Дамаска с Тель-Авивом», — подчеркивает источник.

В Израиле заявили, что оценят возможное возвращение патрулей с учётом договорённостей с Москвой.

Эксперты напоминают: до смены власти в Сирии российские патрули сдерживали проиранские группировки, что частично соответствовало интересам Израиля. Тель-Авив ранее выступал за сохранение российских баз в Тартусе и Латакии как противовеса турецкому влиянию.

В июле заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что контакты между Россией и Сирией по российским военным базам в стране продолжаются.

Ранее политолог рассказал о возможности России помочь Сирии.

