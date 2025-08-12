Сирия просит Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля

Переходное правительство Сирии обратилось к России с просьбой возобновить патрулирование военной полиции в южных провинциях страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах сирийского МИДа в Москве.
Инициатива направлена на сдерживание Израиля, занявшего часть южных районов Сирии в декабре 2024 года под предлогом создания «буферной зоны». По мнению Дамаска, присутствие РФ снизит интенсивность израильских операций. Уже зафиксировано возвращение российских патрулей на северо-восток — в районе Эль-Камышлы после визита сирийского министра иностранных дел.
«Россия способна препятствовать вмешательству Израиля и одновременно урегулировать диалог Дамаска с Тель-Авивом», — подчеркивает источник.
В Израиле заявили, что оценят возможное возвращение патрулей с учётом договорённостей с Москвой.
Эксперты напоминают: до смены власти в Сирии российские патрули сдерживали проиранские группировки, что частично соответствовало интересам Израиля. Тель-Авив ранее выступал за сохранение российских баз в Тартусе и Латакии как противовеса турецкому влиянию.
В июле заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что контакты между Россией и Сирией по российским военным базам в стране продолжаются.
