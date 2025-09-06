ЦАХАЛ провел зачистку в двух поселках в Сирии

Syria TV: израильские военные зачистили от радикалов два поселка на юге Сирии

Механизированный патруль армии обороны Израиля зачистил от радикалов населенные пункты Бир-Аджам и Брейга на юге Сирии. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Зачистка поселков проходила под прикрытием израильских БПЛА. Еще одну вылазку в Сирию Израиль провел 4 сентября. Израиль регулярно отправляет десант в Сирию, при этом неоднократно задерживались местные жители.

В середине августа сирийские власти попросили Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля. До смены власти в Сирии российские патрули сдерживали проиранские группировки, что частично соответствовало интересам Израиля.

После свержения Башара Асада израильское государство выступало за сохранение российских баз в Тартусе и Латакии как противовеса турецкому влиянию. В июле 2025 года заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что контакты между Россией и Сирией по российским военным базам в стране продолжаются.

