Политолог рассказал о возможности России помочь Сирии

Политолог Юсеф: Россия может помочь Сирии в ситуации с курдами и друзами

Россия может помочь Сирии в урегулировании ситуации с Сирийским демократическим советом (СДС) и друзами, в частности, в Эс-Сувейде, ввиду наличия крепких связей с этими группами. Об этом РИА Новости рассказал политолог Гасан Юсеф.

По его словам, российская сторона имеет активные дипломатические связи не только с необходимыми Сирии международными акторами, но и лидерами группировок внутри страны. Это могло бы положительно сказаться на стабилизации их отношений с сирийским правительством.

До этого во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой сирийского внешнеполитического ведомства Асаадом аш-Шибани министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовы оказывать Сирии содействие в процессе постконфликтного восстановления республики.

Переговоры Лаврова и аш-Шибани состоялись 31 июля в Москве. Во время беседы представитель Дамаска заявил, что власти Сирии хотели бы видеть РФ рядом в процессе восстановления единства республики.

Ранее в МИД РФ выразили надежду на участие и. о. президента Сирии в первом российско-арабском саммите.