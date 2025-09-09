На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль нанес удар по казарме сирийских войск к северу от Латакии

Al Ikhbariya: ВВС Израиля поразили казарму сирийских войск к северу от Латакии
Baz Ratner/AP

В ночь на 8 сентября израильские ВВС провели серию атак на военные объекты в Сирии, сосредоточившись на районах к северу от портового города Латакии. Об этом сообщает телеканал Al Ikhbariya.

По данным вещателя, одной из целей стал поселок Скубейн, где удар пришелся по зданию казармы сирийских войск. Местные жители сообщали о мощных взрывах, которые были слышны даже в Латакии.

Кроме того, авиаудар был нанесен по тренировочному лагерю и складам с боеприпасами в окрестностях Пальмиры, расположенной в Сирийской пустыне. После атаки в небо поднялись клубы черного дыма.

До этого Al Ikhbariya сообщал об израильских ударах по району училища сирийских сил ПВО близ Хомса (165 км от Дамаска). Взрывы большой силы прогремели также в Шиншаре, к югу от Хомса, и в Эль-Аврасе, где находились склады с боеприпасами сирийских вооруженных сил. Информация о последствиях этих авианалетов пока отсутствует.

В августе подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглись в провинцию Эль-Кунейтра, расположенную на юге Сирии.

Ранее ЦАХАЛ провел зачистку в двух поселках в Сирии.

