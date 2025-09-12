Девять украинских беспилотников сбили в Московской области

Силы противовоздушной обороны сбили уже девять БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили уже девять украинских беспилотников в Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Российские военные сбили еще два БПЛА, рассказал он, добавив, что на месте падения обломков дронов работают оперативные службы.

Ранее Собянин сообщал о сбитии семи беспилотников, летевших на Москву. Информации о разрушениях или пострадавших в результате атаки нет.

Помимо столицы, силы ПВО работают по беспилотникам на юго-западе Ленинградской области. В петербургском аэропорту Пулково объявлен план «Ковер».

Опасность атаки беспилотников была также объявлена в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин рассказал, что в регионе работают силы ПВО.

Ранее в Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ.