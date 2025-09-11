На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При атаках беспилотников пострадали шесть жителей Белгородской области

В Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали населенные пункты Белгородской области, в результате чего пострадали шесть человек, еще один не выжил. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон сдетонировал в селе Бессоновка Белгородского района. Местный житель получил ранения. Его не удалось спасти.

«В селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранены 13-летний ребенок и мужчина», — написал чиновник.

Гладков заявил, что девочка получила проникающее осколочное ранение бедра. Она находится в реанимации под наблюдением врачей. Мужчину с рваной раной стопы бригада скорой помощи доставила в больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в Белгороде в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом пострадал мужчина. Помимо этого, в медицинское учреждение обратилась женщина, которая была ранена в результате утренней атаки БПЛА. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, она продолжит лечение амбулаторно, рассказал губернатор.

Он добавил, что в хуторе Жданов Яковлевского округа двое мужчин пострадали при атаке дрона. Один получил непроникающее осколочное ранение, другой — баротравму. Сотрудники скорой помощи оказали мужчинам помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались.

11 сентября украинские БПЛА нанесли удары по поселкам Комсомольский и Красная Яруга в Белгородской области, в результате чего пострадали три человека.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки беспилотников ВСУ по России прекратятся.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами