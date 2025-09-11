При атаках беспилотников пострадали шесть жителей Белгородской области

В Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали населенные пункты Белгородской области, в результате чего пострадали шесть человек, еще один не выжил. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон сдетонировал в селе Бессоновка Белгородского района. Местный житель получил ранения. Его не удалось спасти.

«В селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранены 13-летний ребенок и мужчина», — написал чиновник.

Гладков заявил, что девочка получила проникающее осколочное ранение бедра. Она находится в реанимации под наблюдением врачей. Мужчину с рваной раной стопы бригада скорой помощи доставила в больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в Белгороде в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом пострадал мужчина. Помимо этого, в медицинское учреждение обратилась женщина, которая была ранена в результате утренней атаки БПЛА. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, она продолжит лечение амбулаторно, рассказал губернатор.

Он добавил, что в хуторе Жданов Яковлевского округа двое мужчин пострадали при атаке дрона. Один получил непроникающее осколочное ранение, другой — баротравму. Сотрудники скорой помощи оказали мужчинам помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались.

11 сентября украинские БПЛА нанесли удары по поселкам Комсомольский и Красная Яруга в Белгородской области, в результате чего пострадали три человека.

