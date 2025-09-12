Семь беспилотников сбиты на подлете к Москве

Число украинских беспилотников, сбитых на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО), увеличилось до семи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.
«Сбито еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал он.
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.
Ранее Собянин сообщал о сбитии четырех БПЛА.
Информации о разрушениях или пострадавших в результате атаки нет. Российское Минобороны ситуацию пока не комментировало.
Ночью опасность атаки беспилотников была объявлена в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин рассказал, что в регионе работают силы ПВО. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность, подчеркнул он.
Кроме того, объявлена опасность БПЛА в Ленинградской области.
Ранее в Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ.