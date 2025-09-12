Семь беспилотников сбиты на подлете к Москве

Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Число украинских беспилотников, сбитых на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО), увеличилось до семи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

«Сбито еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал он.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.

Ранее Собянин сообщал о сбитии четырех БПЛА.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате атаки нет. Российское Минобороны ситуацию пока не комментировало.

Ночью опасность атаки беспилотников была объявлена в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин рассказал, что в регионе работают силы ПВО. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность, подчеркнул он.

Кроме того, объявлена опасность БПЛА в Ленинградской области.

Ранее в Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ.