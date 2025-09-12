Беспилотники атаковали Ленинградскую область

Силы ПВО работают по беспилотникам в Ленинградской области, в петербургском аэропорту Пулково объявлен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«По информации ОД 6 Армии ПВО: Пулково — план ковер, радиус 100 км. 6 Армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части ЛО, количество уточняется», — написал он.

Ранее семь украинских беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях или пострадавших в результате атаки нет.

Опасность атаки беспилотников была также объявлена в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин рассказал, что в регионе работают силы ПВО.

Ранее в Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ.