В одном из российских регионов объявили угрозу атаки БПЛА

В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Убедительная просьба сохранять спокойствие, отойти от окон и не производить съемку действий сил ПВО. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность», — пояснил Анохин.

Он призвал доверять информации только из проверенных источников.

11 сентября в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО за ночь сбили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией.

По данным пресс-службы ведомства, шесть из них были уничтожены над Воронежской областью, пять — над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской областями.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений. Он отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

