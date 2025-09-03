На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал желание большинства бойцов СВО

Путин: большинство бойцов СВО хотят того, чтобы Россия достигла всех целей
Сергей Бобылев/РИА Новости

Большинство российских военных, участвующих в СВО, хотят того, чтобы Россия достигла всех своих целей спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам четырехдневного визита в КНР, сообщает пресс-служба Кремля.

«Они в подавляющем своем большинстве, я хочу подчеркнуть, в подавляющем своем большинстве, стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции», — сказал глава государства.

По его словам, «все остальное имеет второстепенное значение».

Также российский лидер подчеркнул, что этих целей лучше достигнуть «мирным путем, мирными средствами».

Накануне Путин заявил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо, что единственной целью РФ на Украине является защита российских интересов.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин рассказал, что помогает России достигать целей СВО.

