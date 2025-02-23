Путин рассказал, что помогает России достигать целей СВО

Путин: Россия достигает поставленных целей в СВО благодаря усилиям своих бойцов

Россия гордится участниками спецоперации и их вкладом в дело защиты страны. Об этом в ходе награждения Героев России заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Благодарю вас и всех ваших товарищей. Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей», — заявил он.

По словам российского лидера, воинская служба бойцов СВО связана с решением боевых задач, продвижением на самых сложных участках фронта и огромным риском, а также высокой ответственностью за личный состав армии, мирных жителей и боевых товарищей.

Путин подчеркнул, что награжденные военнослужащие несут ратную вахту с первых дней спецоперации на Украине. По его словам, бойцы проходят через тяжелые испытания и проявляют себя в профессиональной сфере мужественно и патриотично.

В ходе этого же выступления российский лидер отметил, что нынешнему поколению россиян выпала почетная миссия по защите Родины.

До этого он поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Путин отметил, что воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, а также остается делом чести.

Ранее Володин рассказал, кто может праздновать День защитника Отечества.