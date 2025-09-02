Путин раскрыл единственную цель России на Украине

Единственной целью России на Украине является защита российских интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине, передает РИА Новости.

Переговоры Путина и Фицо проходят на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

«Она (Россия. — «Газета.Ru») вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, в этом состоит суть конфликта на Украине.

В начале встречи словакский политик поинтересовался у российского лидера, как он поживает.

«Если я жив — то уже хорошо», — ответил Путин Фицо.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее все лидеры стран ШОС поддержали Инициативу глобального управления.