Россия может расширить поставки Индии ракетных комплексов С-400

Глава ФСВТС Шугаев: РФ обсуждает с Индией возможность расширения поставок С-400
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российская Федерация может расширить сотрудничество с Индией в области поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Нью-Дели. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, Индия активно использует систему С-400 российского производства и может увеличить количество поставок этих ракетных комплексов.

«Есть возможность расширения нашего сотрудничества и в этой области тоже <...> Пока мы находимся в стадии переговоров», — подчеркнул Шугаев.

6 августа советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал встретился с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

До этого издание Times of India писало, что целью визита индийского советника в Москву является укрепление оборонного и энергетического сотрудничества. В частности, речь шла о дозакупке зенитных систем С-400 и сервисном обслуживание (Индия получила 3 из 5 дивизионов по контракту 2018 года), а также о подготовке визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели до конца 2025 года.

Ранее в Индии одобрили проведение техобслуживания зенитно-ракетных комплексов С-400.

