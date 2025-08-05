В Индии одобрили проведение техобслуживания зенитно-ракетных комплексов С-400

Индия потратит $7,6 млрд на закупку вооружения и техобслуживание С-400

Индия потратит $7,6 млрд на закупку вооружений, военной техники и техобслуживание зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующие решение вынес совет по оборонным закупкам министерства обороны страны, пишет ТАСС.

На совете присутствовал министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Члены совета одобрили покупку пусковых установок и систем управления огнем для ракетных систем BrahMos для Военно-морских сил страны, а также проведение ежегодного технического обслуживания ЗРК С-400. Также совет распорядился закупить ночные тепловизионные прицелы для боевых машин пехоты (БМП)

Сегодня издание Times of India писало, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал совершит визит в Москву для укрепления оборонного и энергетического сотрудничества.

По данным журналистов, основными темами переговоров станут дозакупка зенитных систем С-400 и сервисное обслуживание (Индия получила 3 из 5 дивизионов по контракту 2018 года), а также подготовка визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что у Индии могут возникнуть проблемы из-за российских С-400.