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Индия направила в Москву советника по безопасности для переговоров

Times of India: Индия отправила в Москву советника по безопасности Довала
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал совершит визит в Москву для укрепления оборонного и энергетического сотрудничества. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники.

Отмечается, что основными темами переговоров станут дозакупка зенитных систем С-400 и сервисное обслуживание (Индия получила 3 из 5 дивизионов по контракту 2018 г.), а также подготовка визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели до конца 2025 года.

5 августа президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в течение суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии за закупку ею российской нефти.

По мнению американского президента, падение цен на нефть еще на $10 за баррель может «заставить» Россию прекратить боевые действия в рамках конфликта на Украине.

Ранее в Индии заявили, что США раньше поощряли закупки российской нефти.

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