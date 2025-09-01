На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над территорией России за пять часов перехватили 50 беспилотников

МО РФ: над регионами России за пять часов перехватили 50 беспилотников ВСУ
Evgeniy Maloletka/AP

Над российскими регионами в течение пяти часов были перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«1 сентября с полуночи до 05:00 мск дежурными за средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в Белгородской области нейтрализовали 12 беспилотников, в Саратовской – четыре. Над Самарской, Оренбургской областями и Республикой Татарстан сбили по три дрона. Два аппарата поразили над Краснодарским краем. 16 беспилотников уничтожили над Черным морем, семь – над Азовским.

В Краснодарском крае в промзоне Кропоткина в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошел пожар на трансформаторной подстанции.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Геленджика, а также в Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской в Краснодарском крае прогремели взрывы. По словам местных жителей, дроны уничтожали над Черным морем.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

