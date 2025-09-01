На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Геленджика раздались взрывы на фоне атаки БПЛА

SHOT: в районе Геленджика слышны взрывы на фоне налета беспилотников
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В районе Геленджика, а также в Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что местные жители различили 10-15 взрывов. По их словам, дроны уничтожают над Черным морем. Из-за громких звуков сработала сигнализация у автомобилей. Кроме того, в небе слышен звук двигателя.

До этого жители кубанского поселка Ильский рассказали, что слышали не менее пяти взрывов и видели яркие вспышки в небе. Очевидцы заявили, что были ликвидированы по меньшей мере три беспилотника.

На этом фоне в российском Минобороны сообщили, что в период с 21:00 31 августа до 00:00 системы противовоздушной обороны нейтрализовали 25 украинских дронов. В ведомстве уточнили, что три БПЛА были сбиты над территорией Крыма, один — над Краснодарским краем и 21 — над акваторией Черного моря.

Ранее над Черным морем заметили американский разведывательный БПЛА.

