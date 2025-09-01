На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае после падения беспилотника произошел пожар в промзоне

Оперштаб: в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В промзоне Кропоткина в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошел пожар на трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

«По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Геленджика, а также в Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской в Краснодарском крае прогремели взрывы. По словам местных жителей, дроны уничтожали над Черным морем.

Позже в оперштабе сообщили, что в Северском районе Краснодарского края упали обломки дронов. Части беспилотника выбили окна в двух домах поселка городского типа Ильский. В одном из них был поврежден забор.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами