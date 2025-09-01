В Краснодарском крае после падения беспилотника произошел пожар в промзоне

В промзоне Кропоткина в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошел пожар на трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

«По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Геленджика, а также в Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской в Краснодарском крае прогремели взрывы. По словам местных жителей, дроны уничтожали над Черным морем.

Позже в оперштабе сообщили, что в Северском районе Краснодарского края упали обломки дронов. Части беспилотника выбили окна в двух домах поселка городского типа Ильский. В одном из них был поврежден забор.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.