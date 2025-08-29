На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области ВСУ уничтожили памятник легендарному артисту

ВСУ уничтожили в Судже памятник основоположнику русской актерской школы Щепкину
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Солдаты украинской армии уничтожили в Судже Курской области памятник основоположнику русской актерской школы Михаилу Щепкину. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Бюст Щепкина являлся не только одним из символов Суджи, но и объектом культурного наследия. Его установили в конце XIX века в память о первом выходе великого актера на сцену», — написал он.

Разрушенный памятник будет восстановлен. Хинштейн добавил, что действиям украинской армии нет оправданий.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее школьника из Суджанского района наградили медалью «Защитник Курской области».

