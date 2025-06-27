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Школьника из Суджанского района наградили медалью «Защитник Курской области»

Хинштейн вручил медаль «Защитник Курской области» школьнику из под Суджи
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«Пятый канал»

Школьника из Казачьей Локни Суджанского района Курской области Сергея Щеглова, который семь месяцев находился в оккупированном селе, наградили медалью «Защитник Курской области». Об этом сообщает РИА Новости.

Награду 10-летнему мальчику вручил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Как рассказал в беседе с агентством школьник, он тайно фотографировал на телефон преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории района, а также спрятал от украинских военных часть патронов и боеприпасов.

С 6 августа 2024 года российские войска вели бои с подразделениями украинской армии в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы из КНДР.

Ранее жители Курской области рассказали о желавших перегрызть им глотку украинцах.

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