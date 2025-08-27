Беспилотники атаковали Калужскую область

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Дзержинского района Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Шапша.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отметил глава области.

По его словам, на месте работает оперативная группа.

В министерстве обороны РФ заявили, что российские войска за ночь 27 августа сбили 26 украинских беспилотников над регионами России.

Накануне днем минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями различных регионов России.

В Ленинградской области осколки сбитого дрона повредили стекла трех частных домов и автомобиль.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее еще в одном регионе России запретили снимать последствия прилета дронов.