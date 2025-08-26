В Минобороны сообщили о перехвате более 40 украинских беспилотников за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями различных регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что с полуночи до 06:10 (по мск) 26 августа были сбиты по шесть дронов над Ленинградской, Тульской и Рязанской областями, пять — над Волгоградской областью, четыре — над Брянской, по три — над Орловской и Псковской, по два — над Курской и Белгородской. Еще по одному беспилотнику сбили над Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Ростовской областями.

Накануне, по данным Минобороны, с 20:00 мск до полуночи средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников. Девять из них ликвидировали над Брянской областью, восемь — над Ростовской, шесть — над Белгородской, по четыре — над Курской областью и акваторией Черного моря. Также три дрона уничтожили над Орловской областью, два — над Тульской и один — над Калужской областями.

Ранее генерал Попов назвал, откуда могли запускать БПЛА по России.