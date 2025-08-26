На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В еще одном регионе России запретили снимать последствия прилета дронов

Николаев: в Чувашии вводят запрет на съемку и публикации атак дронов
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Глава Чувашской Республики Олег Николаев ввел полный запрет на фото и видеосъемку беспилотных атак, мест падения БПЛА, работы силовиков, а также охраняемых объектов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, в регионе запрещается также размещать подобную информацию в интернете, СМИ и соцсетях, отметил Николаев, подводя итоги заседания оперативного штаба Чувашии.

По словам Николаева, основная цель ограничений — «не допустить утечку информации, которой может воспользоваться противник для новых ударов». Глава республики напомнил, что за нарушение запрета предусмотрены административные наказания.

До этого в Оренбургской области запретили снимать фото и видео падения беспилотников, а в начале июля запрет на съемку прилетов украинских дронов ввели власти Калмыкии. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также запретил снимать работу войск противовоздушной обороны (ПВО) в регионе на фоне атаки БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате более 40 украинских беспилотников за ночь.

