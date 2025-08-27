На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска за ночь сбили 26 украинских беспилотников над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 26 дронов ВСУ над пятью регионами России
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Российские войска за ночь сбили 26 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Российские военные сбили 15 дронов над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью, три — над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями.

Накануне днем Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями различных регионов России.

В Ленинградской области осколки сбитого дрона повредили повредили стекла трех частных домов и автомобиль.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее еще одном регионе России запретили снимать последствия прилета дронов.

