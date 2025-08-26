На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленинградской области осколки сбитого дрона повредили частные дома

Дрозденко: осколки беспилотника повредили три дома и автомобиль в Ленобласти
true
true
true
close
Shutterstock

В Ленинградской области осколки сбитого украинского беспилотника повредили стекла трех частных домов и автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло в деревне Загорье, в Сланцевском районе. Несмотря на повреждения, люди не пострадали.

Дрозденко также сообщил, что поручил местной администрации определить ущерб.

Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями различных регионов России, в том числе шесть — над Ленинградской областью.

Накануне, по данным оборонного ведомства, с 20:00 мск до полуночи средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ над Нижегородской областью.

Атаки БПЛА на Россию
