В Ленинградской области осколки сбитого дрона повредили частные дома

Дрозденко: осколки беспилотника повредили три дома и автомобиль в Ленобласти

В Ленинградской области осколки сбитого украинского беспилотника повредили стекла трех частных домов и автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло в деревне Загорье, в Сланцевском районе. Несмотря на повреждения, люди не пострадали.

Дрозденко также сообщил, что поручил местной администрации определить ущерб.

Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями различных регионов России, в том числе шесть — над Ленинградской областью.

Накануне, по данным оборонного ведомства, с 20:00 мск до полуночи средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ над Нижегородской областью.