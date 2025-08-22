СМИ утверждают, что США отправили военные корабли к берегам Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа отправила три военных корабля к берегам Венесуэлы, чтобы вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

По их словам, корабли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale движутся к побережью Венесуэлы. На их борту находятся 4,5 тысячи военных США, в том числе 2,2 тысячи морпехов.

Телеканал отмечает, что корабли прибудут к берегам Венесуэлы 24 августа, конкретные задачи эсминцев неизвестны. Источники в администрации президента США не исключают, что одной из их целей может быть проведение наземной военной операции.

19 августа телекомпания NBC сообщила, что Пентагон для усиления борьбы с наркокартелями отправляет к берегам Венесуэлы отряд из трех боевых кораблей.

11 августа президент Колумбии Густаво Петро заявил, что любая военная операция на территории Венесуэлы без разрешения Каракаса и одобрения соседних стран будет рассматриваться как акт агрессии против всего региона.

8 августа газета New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации. В статье издания говорится, что такое решение официально санкционирует проведение прямых военных операций против картелей как в морской акватории, так и на территории иностранных государств.

Ранее США увеличили награду за информацию для ареста президента Венесуэлы.