Трампа заподозрили в подготовке США к ударам по латиноамериканским наркокартелям

NYT: Трамп призвал готовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В статье издания говорится, что решение Трампа является наиболее решительным шагом в рамках кампании против наркокартелей. Оно демонстрирует последовательную готовность администрации Белого дома решать задачи по пресечению оборота фентанила и других запрещенных веществ.

Данный приказ официально санкционирует проведение прямых военных операций против картелей как в морской акватории, так и на территории иностранных государств. По информации инсайдеров, американские военные уже приступили к разработке возможных вариантов для реализации этого приказа.

Вместе с тем, распоряжение о пресечении незаконной торговли поднимает ряд юридических вопросов. В частности, возникает вопрос о квалификации действий американских военнослужащих в случае жертв среди мирного населения.

В январе текущего года Трамп допустил применение военной силы против мексиканских наркокартелей.

Ранее сотрудник посольства США пытался провезти наркотики в коробках с Choco-Pie.

