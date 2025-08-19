Пентагон для борьбы с наркокартелями разместит боевые корабли возле Венесуэлы

NBC: США для борьбы с наркокартелями отправят к берегам Венесуэлы три эсминца

Пентагон для усиления борьбы с наркокартелями отправляет к берегам Венесуэлы отряд из трех боевых кораблей. Об этом, ссылаясь на неназванного чиновника в министерстве обороны США, сообщает телеканал NBC.

По имеющимся сведениям, речь идет об эскадренных миноносцах типа Arleigh Burke — USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson. Все они имеют на вооружении управляемые ракеты комплекса Aegis.

11 августа президент Колумбии Густаво Петро заявил, что любая военная операция на территории Венесуэлы без разрешения Каракаса и одобрения соседних стран будет рассматриваться как акт агрессии против всего региона.

8 августа газета New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации. В статье издания говорится, что такое решение официально санкционирует проведение прямых военных операций против картелей как в морской акватории, так и на территории иностранных государств.

Ранее США увеличили награду за информацию для ареста президента Венесуэлы.