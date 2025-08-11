На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Колумбии предостерегли США от военной операции на территории Венесуэлы

Петро: военная операция в Венесуэле будет агрессией против всего региона
Fernando Vergara/AP

Любая военная операция на территории Венесуэлы без разрешения Каракаса и одобрения соседних стран будет рассматриваться, как акт агрессии против всего региона. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети X.

«Колумбия и Венесуэла — это один народ, один флаг, одна история. Любая военная операция без одобрения со стороны братских стран будет агрессией против Латинской Америки и Карибского бассейна», — написал он.

8 августа газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации. В статье издания говорится, что такое решение официально санкционирует проведение прямых военных операций против картелей как в морской акватории, так и на территории иностранных государств.

После этого Петро поддержал антинаркотическую политику Трампа, однако предупредил, что эта политика должна основываться на уважении суверенитета стран. Он добавил, что правительство Колумбии уже координирует работу с другими странами, которые готовы «по-настоящему участвовать в этой борьбе».

В январе текущего года Трамп допустил применение военной силы против мексиканских наркокартелей.

Ранее Медведев рассказал о ликвидации на Украине членов картелей Мексики и Колумбии.

