ВСУ ударили по жилому массиву в ДНР

ТАСС: в результате удара ВСУ по жилому району в Енакиево погибли двое

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому массиву в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) погибли как минимум двое мирных жителей, еще двое ранены. Об этом сообщили ТАСС в региональных оперативных службах.

«По жилому массиву в Енакиеве ударили с помощью беспилотников. Минимум два человека погибли, двое получили ранения», — говорится в сообщении.

До этого ВСУ нанесли удар по Донецку, в результате чего погибла женщина. По словам мэра города Алексея Кулемзина, было зафиксировано прямое попадание дальнобойного вооружения по Киевскому проспекту. Повреждения получили два многоквартирных жилых дома и учебное учреждение.

16 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии, а также беспилотников. Снаряды повредили не менее 15 жилых домов и три автомобиля в Горловке и Енакиево. Ущерб также был нанесен 13 объектам гражданской инфраструктуры — пострадали учреждения здравоохранения, образования, социальные службы, магазины и элементы коммунальной инфраструктуры, в том числе газопровод.

Ранее мужчина и его сын-подросток погибли в результате атаки дрона на авто.