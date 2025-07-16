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ВСУ обстреляли город в ДНР из реактивной системы залпового огня

Пушилин: семь жителей Горловки пострадали из-за артиллерийского обстрела ВСУ
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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии, а также беспилотников. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате массированного артиллерийского обстрела Центрально-Городского района города пострадали шесть человек, включая ребенка 2015 года рождения.

Также украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на жилой сектор Горловки — ранение получил мужчина.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Снаряды повредили не менее 15 жилых домов и три автомобиля в Горловке и Енакиево. Ущерб также нанесен 13 объектам гражданской инфраструктуры — пострадали учреждения здравоохранения, образования, социальные службы, магазины и элементы коммунальной инфраструктуры, в том числе газопровод.

По данным Пушилина, всего ВСУ нанесли 10 атак. Противник использовал реактивную и ствольную артиллерию калибра 155 мм, а также ударные беспилотники.

В ночь на 16 июля администрация главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявила, что ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центру Горловки.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка. В городе располагаются химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Ранее в ДНР сотрудники ФСБ предотвратили атаку дронов ВСУ на Горловку.

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