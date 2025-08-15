В Донецке женщина погибла в результате обстрела ВСУ

Кулемзин: женщина погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что зафиксировано прямое попадание дальнобойного вооружения по Киевскому проспекту. Повреждения получили два многоквартирных жилых дома и учебное учреждение.

«В результате удара погибла женщина 1952 г. р. Тяжелые ранения получила девушка 2007 г. р., ранения средней степени — женщина 1975 г.р. Также пострадал мужчина 1987 г.р.», — рассказал Кулемзин.

По словам мэра, пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

До этого глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военнослужащие получили приказ увеличить количество атак на регион с применением ударных дронов и оперативно-тактических крылатых ракет.

По его словам, Киев активизировал обстрелы российской территории ради срыва встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Ранее четыре ребенка пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ.