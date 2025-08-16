Мужчина и его сын-подросток погибли в результате атаки дрона на авто

Хинштейн: мужчина и его 13-летний сын погибли в результате атаки дрона на авто

В результате атаки беспилотника в Рыльском районе Курской области погибли двое гражданских. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, погибшие — 52-летний мужчина и его 13-летний сын. Их автомобиль загорелся после попадания БПЛА. Губернатор выразил соболезнования семье и призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные зоны из-за угрозы повторных инцидентов.

Утром 16 августа Хинштейн сообщил, что две женщины получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю на трассе «Рыльск-Дурово» в Курской области.

Днем ранее врио губернатора рассказал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области. В результате удара был перебит провод, из-за чего произошло нарушение электроснабжения в трех районах, которые запитаны от Рыльской подстанции.

