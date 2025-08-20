На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль начал наступление на Газу

JP: армия Израиля начала наступление на Газу и взяла под контроль окраины города
Israel Defense Forces via AP

Израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города. Об этом сообщает Jerusalem Post (JP) со ссылкой на генерала армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрина.

«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа», — отмечается в публикации.

По данным израильской армии, с момента возобновления боевых действий в Газе 18 марта текущего года ЦАХАЛ совершил удары по 10 тысячам целей на территории сектора, ликвидировав две тысячи террористов. За этот период Израиль установил контроль над тремя четвертями территории палестинского анклава.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план Нетаньяху по установлению контроля израильской армии над сектором Газа. Большинство членов правительства страны также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Ранее сообщалось, что в Израиле на митинги за завершение войны вышли около миллиона человек.

Война в Газе
