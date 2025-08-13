На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит последние «оплоты» ХАМАС в секторе Газа

JINI/Global Look Press

Силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. Об этом в интервью израильскому телеканалу i24 заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По его словам, важнейшим из этих «оплотов» является город Газа. Глава израильского правительства назвал этот населенный пункт «последним ключевым опорным пунктом» ХАМАС.

«Они (бойцы ХАМАС. — «Газета.Ru») также находятся в лагерях (беженцев. — «Газета.Ru») в центральной части Газы и в районе Аль-Маваси (юг сектора Газа. — «Газета.Ru»)… Мы введем войска и уничтожим эти оплоты, и это приведет нас к концу войны», — сказал Нетаньяху.

Также он заявил, что израильские войска уже контролируют около 70-75% территории сектора Газа. Политик утверждает, что в городе Газа осталась основная часть боевиков ХАМАС.

Кроме того, он отметил, что Израиль даст мирным жителям возможность эвакуироваться с территорий, на которых находятся боевики движения. После этого ЦАХАЛ приступит к уничтожению ХАМАС, добавил премьер.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план Нетаньяху по установлению контроля израильской армии над сектором Газа. Большинство членов правительства страны также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Ранее ХАМАС и Израиль пришли к согласию относительно отвода подразделений израильской армии из сектора Газа.

