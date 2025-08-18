В Израиле на митинги за завершение войны вышли около миллиона человек

В Израиле около миллиона человек вышли на митинги за завершение войны в Газе

Около миллиона человек вышли на протесты за завершение войны в секторе Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Сотни тысяч людей собрались в центре Тель-Авива в воскресенье вечером, став кульминацией общенационального дня протестов и забастовок с призывом к правительству прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников.

Митинг в Тель-Авиве оказался одним из самых масштабных с начала войны, отмечает издание. В нем приняли участие более полумиллиона человек.

В протестах по всему Израилю приняли участие около миллиона человек. Крупные акции прошли в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и нескольких небольших городах. Демонстранты блокировали дороги и шоссе, требуя прекращения войны.

В начале августа телеканал N12 сообщил, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. Это предполагает, что военные операции будут проводиться в том числе в районах, где ХАМАС удерживает израильских заложников.

